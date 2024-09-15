Investieren kann zum Albtraum werden

Ein Auto hat ein Gaspedal, Bremsen und ein Lenkrad, um dem Fahrer die Kontrolle zu geben. Bei Investitionen in Wertpapiere gibt der Anleger oft die Kontrolle über die Investition auf und überlässt die Kontrolle völlig Fremden, von denen er hofft, dass sie bessere Fahrer sind als er selbst. Die Kontrolle abzugeben ist sehr riskant, aber es ist oft das Beste, wenn Sie nicht Autofahren können. Für einen professionellen Anleger besteht ein wesentlicher Nachteil von Wertpapieren darin, dass der Anleger auf die geschäftliche Kontrolle über den Vermögenswert verzichtet, indem er selbst nicht im Management tätig ist.