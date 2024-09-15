Investieren kann zum Albtraum werden

So viele Menschen erzielen schlechte Ergebnisse mit ihren Anlagen, weil die meisten von ihnen nur in eine einzige Anlageklasse investieren. Bei Power-Investitionen muss der Anleger in zwei, vorzugsweise drei oder vier Anlageklassen investieren. Heutzutage investieren die meisten Menschen, abgesehen von ihrem persönlichen Wohnsitz oder einem Ferienhaus, hauptsächlich in Wertpapiere wie Aktien, Anleihen, Investmentfonds oder Bargeld in Einlagenzertifikaten. Warum?
Auch hier geht die Antwort auf das Wort einfach zurück. Papiervermögen ist beliebt, weil es leicht ist, ein- und wieder auszusteigen. Auch im Vergleich zu Investitionen in Unternehmen oder Immobilien erfordern Wertpapiere nur sehr geringe Fähigkeiten im Management von Seiten des Investors.
Ein Auto hat ein Gaspedal, Bremsen und ein Lenkrad, um dem Fahrer die Kontrolle zu geben. Bei Investitionen in Wertpapiere gibt der Anleger oft die Kontrolle über die Investition auf und überlässt die Kontrolle völlig Fremden, von denen er hofft, dass sie bessere Fahrer sind als er selbst. Die Kontrolle abzugeben ist sehr riskant, aber es ist oft das Beste, wenn Sie nicht Autofahren können. Für einen professionellen Anleger besteht ein wesentlicher Nachteil von Wertpapieren darin, dass der Anleger auf die geschäftliche Kontrolle über den Vermögenswert verzichtet, indem er selbst nicht im Management tätig ist.
Zum Beispiel wäre es für mich als Kleinaktionär von Microsoft schwierig, Bill Gates anzurufen und ihm zu sagen, dass er zu viel Geld ausgibt oder dass ich eine höhere Rendite auf meine Investition will. In meinen eigenen Unternehmen und in meinen Immobilienbeständen kann ich das tun. Ich habe die Kontrolle darüber, wie viel Geld ich verdienen kann, über meine Ausgaben, über die Steuern und darüber, was ich mit meinen Einnahmen mache. Ich habe auch eine bessere Kontrolle über die weniger ehrlichen Aktivitäten, die eventuell in diesen Unternehmen ablaufen könnten.