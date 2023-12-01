Investieren – Derzeit keine leichte Aufgabe

Auch, wenn Krisen ein guter Einstiegspunkt für den Aktienkauf sein können, setzt Ökonom Professor Dr. Otte auf ruhiges Value-Investing. In unserem Cover-Interview erklärt er, welche Strategie hilft, auch temporäre Schwankungen im Portfolio auszuhalten und welche Unternehmen man als Anleger bevorzugen sollte. Er weiß aus Erfahrung, dass man die Ereignisse an der Börse nicht vorhersehen kann und hält es wie Warren Buffett: langfristig planen und nur in Geschäfte investieren, die man versteht. Das Beste, was man in Zeiten wie diesen machen kann, ist deshalb, stets auf dem Laufenden bleiben – zum Beispiel über die Immobilienkrise, die Benjamin Mudlack in seinem Gastbeitrag ausführlichen analysiert. Auch er findet bemerkenswerte Parallelen zum Krisenjahr 2008.