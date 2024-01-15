Intelligentes Vererben und Verschenken zu Lebzeiten

Ein 65-jähriger Vermögensinhaber hat den Wunsch, aus seinem Gesamtvermögen einen Anteil in Höhe von 1.000.000 Euro an sein Kind zu Lebzeiten zu übertragen. Die zu erzielenden Erträge aus der Anlagesumme sollen aber unmittelbar ihm selbst regelmäßig zugutekommen, da er unter anderem hiervon seinen Lebensabend bestreiten möchte. Dem Vermögensinhaber ist bewusst, dass er eine überdurchschnittliche Wertsteigerung erzielen muss, um damit kommende Kaufkraftverluste für den Lebensunterhalt ausgleichen zu können.