Inside Warren Buffett – So tickt die Investorenlegende

Einige Jahre nachdem Warren an der Columbia seinen Abschluss gemacht hatte, gab es bei einem Abendessen in New York mit Susie und Fred ein Wiedersehen mit Miss Nebraska 1949, Vanita Mae Brown. Fred war Vanita bereits zuvor von Warren vorgestellt worden. Nach dem Abendessen wurde der introvertierte Fred »Wachs in ihren Händen«, um es mit den Worten eines Freundes auszudrücken. Anfangs schien ihre Ehe wahrscheinlich wie eine Art charmantes Postskriptum zu Warrens Karriere an der Columbia: Ein Paar aus diesen Zeiten, das zum Bekanntenkreis der Buffetts dazustieß. Er neigte dazu, das Leben seiner Freunde zu regeln, setzte sie im Board seiner Unternehmen ein und verknüpfte sie allgemein in verschiedenster Weise mit seinem Leben.