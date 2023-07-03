Inflation unter Kontrolle?

Ende Februar wartete das Statistische Bundesamt mit einer Sensationsmeldung auf – in Form einer Art Beruhigungspille für die Bevölkerung. Das Internetportal »Deutsche Wirtschaftsnachrichten« titelte in diesem Zusammenhang am 22. Februar 2023 wie folgt: »Neuer Warenkorb: Inflation sinkt deutlich!« Also haben die Kritiker der lockeren Geldpolitik wieder einmal übertrieben, alles ist gar nicht so schlimm und die Institutionen haben die Lage im Griff? Interessant wird es dann, wenn man sich einmal die Mühe macht und sich die Entwicklung der Berechnungsmethode des Statistischen Bundesamtes ansieht.