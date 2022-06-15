Inflation – Die größte Sorge der Deutschen

Der starke Preisanstieg macht den Verbrauchern zu schaffen, die Geldentwertung den Sparern – für diese ist und bleibt Inflationsschutz das Thema Nummer eins. Während die einen sich aus Prinzip in die Krisenwährung Gold flüchten, sehen andere eine besondere Chance im aktuellen Rohstoff-Boom. Spekulative Tech-Aktien und Krypto scheinen dagegen dem erhöhten Sicherheitsbedürfnis der Anleger nicht gerecht werden zu können. Unsere Kollegen bei wirtschaft tv haben den Krisenexperten Stefan Riße um seine Bewertung der Gefahr, die durch die Inflation ausgeht, gebeten. Wir haben die Erkenntnisse aus dem Gespräch für Sie zusammengefasst.