Indien – Die Welt schaut beim Wachsen zu

Indien ist gleißendes Bühnenlicht des Wirtschafts-Booms und Indien ist Schotterpiste im Schatten der Armut. Der Wandel vom Schwellenland zur Wirtschaftsmacht ist rasant. Andererseits hinkt die größtenteils marode Infrastruktur hinterher und für das Gros der Menschen im Land hat sich nichts geändert. Laut dem »Global Hunger Index« des »International Food Policy Research Institute« aus 2023 ist Indien auf der Liste der Staaten, die den Hunger der Bevölkerung erfolgreich bekämpfen, auf Platz 111 von 125. Dies ist ein gesellschaftlich problematischer Gegensatz zu der Tatsache, dass Indien – einst britische Kolonie und lange Zeit als Dritte-Welt-Land eingestuft – auf dem Weg zur ökonomischen Weltspitze ist. Gleichzeitig fasst diese Diskrepanz die Probleme im Land gut zusammen.