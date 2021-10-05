In welche Aktien investiert Warren Buffett? Die Top 10 von Berkshire Hathaway

Warren Buffett gilt als einer der erfolgreichsten Investoren und ist laut der Milliardärs-Liste von »Bloomberg« mit einem Gesamtvermögen von 104 Milliarden US-Dollar momentan der neuntreichste Mensch der Welt. Das Aktiendepot seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway ist mit einem Wert von 293,020 Milliarden US-Dollar, wie alle institutionellen Anleger mit einem Anlagenwert von über 100 Millionen US-Dollar, laut der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) dazu verpflichtet, seine Anlagen in dem sogenannten 13F-Bericht offenzulegen. Das folgende Top 10 Ranking orientiert sich an der Größe der Aktienanteile, die am 30. Juni, zum Ende des zweiten Quartals 2021, zu dem Depot von Berkshire Hathaway zählten. Laut einer Prognose des Finanzportals »onvista« von dem Experten Oliver Baron habe sich Berkshire Hathaway im zweiten Quartal mit Investitionen zurückgehalten. Insbesondere bei den größten sieben Positionen, die einen Anteil von mehr als 80 Prozent im Berkshire Hathaway-Aktienportfolio ausmachen, habe es kaum Veränderungen gegeben.