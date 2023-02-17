In Krisen wachsam bleiben – Strategien fürs Investment

Der Immobilienmarkt hat sich verändert. In manchen Bereichen der Branche ist die Unsicherheit so groß, dass ganze Projekte auf Eis liegen. Die unklare Zinssituation ist eine der Faktoren, die dazu führen, dass Immobilieninvestoren nicht mehr wissen, welchen Schritt sie als nächstes machen sollen. Auch die Baupreise sind volatil. Von einem Hoch ging es runter und wieder rauf. Was als nächstes passiert? Niemand weiß es. Zwei Immobilieninvestoren haben uns verraten, welche Strategie sie derzeit fahren und auch anderen raten. Denn es scheint noch Strategien zu geben, die in dieser Situation funktionieren.