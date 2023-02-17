In Krisen wachsam bleiben – Strategien fürs Investment

Der Immobilienmarkt hat sich verändert. In manchen Bereichen der Branche ist die Unsicherheit so groß, dass ganze Projekte auf Eis liegen. Die unklare Zinssituation ist eine der Faktoren, die dazu führen, dass Immobilieninvestoren nicht mehr wissen, welchen Schritt sie als nächstes machen sollen. Auch die Baupreise sind volatil. Von einem Hoch ging es runter und wieder rauf. Was als nächstes passiert? Niemand weiß es. Zwei Immobilieninvestoren haben uns verraten, welche Strategie sie derzeit fahren und auch anderen raten. Denn es scheint noch Strategien zu geben, die in dieser Situation funktionieren.
Eine andere Methode zu investieren ist seit einigen Jahren in den Fokus gerückt: ETFs. Mit diesen börsengehandelten Fonds kann man mit relativ geringen Gebühren versuchen, sein Geld zu vermehren. Im Buchauszug des Autors Michael Huber lesen Sie, welche Fallstricke es zu beachten gilt und welche Strategie den größten Gewinn verspricht. Außerdem gibt die Autorin Alina Pieper einen Ausblick, welche rohstoffbasierten Investments für weibliche Geldanlagen geeignet sein können. Denn Frauen investieren anders als Männer. Und vor allem investieren sie weniger. Das soll sich ändern, meint unsere Autorin.