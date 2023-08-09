Immobilienmarkt im Umbruch: Chance für Käufer, Risiko für Verkäufer

Der Immobilienmarkt ist in der heutigen Zeit von vielen Herausforderungen geprägt. Aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage haben sich die Rahmenbedingungen für den Kauf und Verkauf von Immobilien verändert. Beispielsweise beeinflussen die gestiegenen Zinsen und die steigenden Baustoffpreise die Entscheidungen der Käufer und Verkäufer gleichermaßen. Auch Banken haben es schwerer, Kredite zu vergeben. Doch in dieser Krise steckt auch eine Chance für die Immobilienbranche. Am Immobilienmarkt herrscht derzeit ein Überangebot an Immobilien, was dazu führt, dass Eigentümer unter starkem Verkaufsdruck stehen. Viele Verkäufer müssen ihre Immobilien aus finanziellen Gründen verkaufen und setzen dabei hohe Erwartungen an den Verkaufspreis.