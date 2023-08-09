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Immobilienmarkt im Umbruch: Chance für Käufer, Risiko für Verkäufer

2 Min.

Von 
09.08.2023
Immobilienmarkt im Umbruch: Chance für Käufer, Risiko für Verkäufer
©Bild: IMAGO / YAY Images

Der Immobilienmarkt ist in der heutigen Zeit von vielen Herausforderungen geprägt. Aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage haben sich die Rahmenbedingungen für den Kauf und Verkauf von Immobilien verändert. Beispielsweise beeinflussen die gestiegenen Zinsen und die steigenden Baustoffpreise die Entscheidungen der Käufer und Verkäufer gleichermaßen. Auch Banken haben es schwerer, Kredite zu vergeben. Doch in dieser Krise steckt auch eine Chance für die Immobilienbranche. Am Immobilienmarkt herrscht derzeit ein Überangebot an Immobilien, was dazu führt, dass Eigentümer unter starkem Verkaufsdruck stehen. Viele Verkäufer müssen ihre Immobilien aus finanziellen Gründen verkaufen und setzen dabei hohe Erwartungen an den Verkaufspreis.

Doch in vielen Fällen können diese Erwartungen nicht erfüllt werden, da das Angebot an Immobilien den Bedarf bei Weitem übersteigt. Eigentümer, die ihre Immobilie verkaufen möchten, sehen sich mit einer Situation konfrontiert, in der es viele Angebote gibt. Ein großer Anteil an Angeboten, aber ein geringer Anteil an Nachfragen macht es schwierig, eine Immobilie schnell und gewinnbringend zu verkaufen. Die Käufer haben momentan die bessere Verhandlungsposition, da der Verkaufsdruck bei den Eigentümern liegt.

Den gesamten Beitrag »Immobilienmarkt im Umbruch« und weitere spannende Texte lesen Sie im aktuellen Sachwert Magazin 03/23 -> LINK

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