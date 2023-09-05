Immobilienmarkt der Rekorde: Das Fürstentum Monaco sprengt alle Grenzen

Das blieb für die Immobilienbranche nicht ohne Folgen: Große Wohnungskonzerne etwa ließen geplante Neubauprojekte ruhen und in den Medien wurde bereits öffentlich über ein Platzen der sogenannten Immobilienblase spekuliert. Im nur einige hundert Kilometer entfernten Fürstentum Monaco allerdings übertraf der Immobilienmarkt alle Erwartungen: Allein in den ersten drei Monaten des Jahres wechselte schließlich Wohneigentum in Höhe von über 400 Millionen Euro den Besitzer – eine Summe, die sogar »IMSEE«, die Statistische Behörde des kleinen Staates, als einen »absolute(n) Rekord« bezeichnete.