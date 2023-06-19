Immobilienboom aus der Ferne – wie Mallorca-Immobilien der Krise trotzen

Nicht so auf Mallorca. Die Sonneninsel lockt mit zwar teuren, aber soliden Angeboten. Investoren haben sich auf die Lieblingsinsel der Deutschen verlagert. Einer der bekanntesten lokalen Akteure ist Paul Misar. Der TV-Star begann früh, auf Mallorca zu kaufen; und heute blickt er auf ein beachtliches Portfolio. Wie man auf der Insel richtig investiert, und wie man überhaupt noch an Deals kommt, erklärt er im großen Interview. Außerdem erfahren Sie mehr über den neuen Goldreport, der aktuell weltweit heiß iskutiert wird. Auch die Geschichte des Geldes und Kostolanys »Wunderland« erwarten Sie in dieser Ausgabe.