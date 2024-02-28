Immobilien: »Zum Optimismus verpflichtet«

Die Schwierigkeiten der Branche mit der richtigen Strategie umgehen
Wir befinden uns in einer äußerst schwierigen Lage. Die Zinsen sind weiterhin hoch, das Bauen ist teuer, die Banken agieren immer noch restriktiver, als es für diese selbst gesund sein kann. Diese Gemengelage macht es allen in der Branche derzeit extrem schwer, zu vernünftigen Konditionen Geschäfte am Markt zu machen.
Umso mehr gilt jedoch, dass wir genau jetzt zum Optimismus verpflichtet sind! Der Nachfrageüberhang wächst, und der Staat als Akteur ist nicht ansatzweise in der Lage, diesen zu befriedigen. Was folgerichtig bedeutet: Die Privatimmobilien- und Wohnwirtschaft wird weiterhin gebraucht werden, ja, sie gewinnt sogar nach meinem Dafürhalten im jetzigen Marktumfeld massiv an Bedeutung. Es gibt auch durchaus positive Entwicklungen, wie etwa das Absinken der Inflation. Ebenso erwarten wir, wie viele Akteure am Markt, eine Senkung der Zinsen.