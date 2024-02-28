Immobilien: »Zum Optimismus verpflichtet«

Der Immobilienmarkt ist in den vergangenen zwei Jahren sehr unruhig geworden. Schlagzeilen über Pleiten in der Baubranche, steigendende Zinsen und Baukosten sowie sinkende Preise haben den Markt beschäftigt. Laut German Real Estate Index (GREIX) sind die Preise für Immobilien im vergangenen Jahr so stark gesunken, wie noch nie seit Beginn der Immobilienpreiserfassung vor 60 Jahren. Für den Immobilienexperten Andreas Schrobback ist das noch kein Grund zum Aufgeben. In unserem Interview erklärt er, welcher Bereich des Marktes noch Chancen bietet und welche Aspekte bei der Finanzierung zu beachten sind.