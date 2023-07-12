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Immobilien: In der Ruhe liegt die Kraft

1 Min.

Von 
12.07.2023
Immobilien: In der Ruhe liegt die Kraft
©Bild: IMAGO / Shotshop

Wer sein Investment richtig plant, kann die Inflation gut überstehen

Die Inflation rückt den Fokus vieler Privatanleger verstärkt auf Sachwerte. Aktuell wird Gold als Inflationsschutz gehandelt. Doch Immobilien könnten eine gute Alternative und Ergänzung sein – beiden gemein ist, dass Investments in beide Assets in der Regel einen langen Horizont haben und nicht auf schnelle Renditen ausgelegt sind, dafür aber wertstabiler sind. Jedoch sind bei Immobilien einige Faktoren zu beachten, wenn man möglichst viel aus seinem Investment herausholen möchte.

Zum einen geht es um Wertentwicklung und zum anderen um Rendite. So sieht zum Beispiel Immobilien-Experte Gordon Grundler von Primus Valor auch in Zeiten der Inflation und hoher Zinsen einen Vorteil in einem Immobilieninvest: »Bei Immobilien haben wir laufende Mieteinnahmen. Man redet immer von Kursen und Preisen, die jetzt zurückkommen, aber wir haben auch Einnahmen«, sagte er im wirtschaft tv Börseninterview im Gespräch mit Börsenkorrespondent Mick Knauff.

Den gesamten Artikel »Immobilien: In der Ruhe liegt die Kraft« und weitere spannende Texte lesen Sie im aktuellen Sachwert Magazin ePaper Ausgabe 127 –> LINK

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