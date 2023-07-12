Immobilien: In der Ruhe liegt die Kraft

Die Inflation rückt den Fokus vieler Privatanleger verstärkt auf Sachwerte. Aktuell wird Gold als Inflationsschutz gehandelt. Doch Immobilien könnten eine gute Alternative und Ergänzung sein – beiden gemein ist, dass Investments in beide Assets in der Regel einen langen Horizont haben und nicht auf schnelle Renditen ausgelegt sind, dafür aber wertstabiler sind. Jedoch sind bei Immobilien einige Faktoren zu beachten, wenn man möglichst viel aus seinem Investment herausholen möchte.