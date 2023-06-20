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Immobilien-Boom auf der Sonneninsel

2 Min.

Erschienen in Ausgabe 127, am 01.06.2023
Von 
20.06.2023
Immobilien-Boom auf der Sonneninsel
©Bild: Jan Kohlrusch
Paul Misar über Investment-Chancen auf Mallorca
Die aktuelle Inflation lenkt den Fokus vieler Anleger verstärkt auf Sachwerte, vor allem auf Immobilien. Dabei muss die Immobilie nicht unbedingt in Deutschland stehen. Auf Mallorca herrscht aktuell ein wahrer Immobilien-Boom. Laut einer Marktstudie sind die Preise für Objekte auf der Insel Stand Januar 2023 um 10,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert gestiegen und ein Ende ist noch nicht in Sicht, die Preise sollen weiter steigen. Immobilieninvestor und Mallorcakenner Paul Misar erklärt in unserem Interview, warum es attraktiv sein kann, jetzt zu investieren. Der Wahl-Mallorquiner erläutert auch, welche Objekte geeignet sind und welche Fehler es zu vermeiden gilt.
Herr Misar, der Immobilienmarkt auf Mallorca boomt derzeit. Welche Chancen bieten sich Privatanlegern?

Ich bin hier seit vielen Jahren im Immobiliengeschäft und kann Ihnen nur sagen, dass der Markt noch nie so spannend war, wie in den vergangenen drei bis vier Jahren. Speziell seit 2020 werden hier laufend Rekorde gebrochen und die Preise steigen weiter. Man darf auch nicht vergessen, dass wir hier über eine Insel mit mehr als 300 Sonnentagen und einem milden Klima sprechen. Es gibt kaum einen Ferienort, an dem Immobilien an so vielen Tagen im Jahr vermietet werden können. Die Vielseitigkeit der Insel führt zu bester Auslastung der Objekte, wenn Lage und Rahmenbedingungen und natürlich auch die Mikrolage gut gewählt wurden. Ferienimmobilien sind also als Investment prinzipiell sehr interessant. Aber auch als Zweitwohnsitz ist Mallorca bei vielen sehr beliebt, weil die Insel von jeder Stadt des DACH-Raums binnen zwei Stunden erreichbar ist.

Welche Objekte sind hier besonders attraktiv?

Für Anleger und Investoren kann der Offmarket-Immobilienmarkt sehr interessant sein. Also Deals abseits der klassischen Internetseiten und abseits des Maklergeschäftes. Nur im Offmarket-Bereich werden Immobilien oftmals 20 bis 40 Prozent unter Marktpreis angeboten, allerdings meistens nur für Käufer, die zu raschen Deals bereit sind.

Das gesamte interview »Immobilien-Boom auf der Sonneninsel« mit PAUL MISAR und weitere spannende Texte lesen Sie im aktuellen Sachwert Magazin ePaper Ausgabe 127 –> LINK

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