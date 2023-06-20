Immobilien-Boom auf der Sonneninsel

Ich bin hier seit vielen Jahren im Immobiliengeschäft und kann Ihnen nur sagen, dass der Markt noch nie so spannend war, wie in den vergangenen drei bis vier Jahren. Speziell seit 2020 werden hier laufend Rekorde gebrochen und die Preise steigen weiter. Man darf auch nicht vergessen, dass wir hier über eine Insel mit mehr als 300 Sonnentagen und einem milden Klima sprechen. Es gibt kaum einen Ferienort, an dem Immobilien an so vielen Tagen im Jahr vermietet werden können. Die Vielseitigkeit der Insel führt zu bester Auslastung der Objekte, wenn Lage und Rahmenbedingungen und natürlich auch die Mikrolage gut gewählt wurden. Ferienimmobilien sind also als Investment prinzipiell sehr interessant. Aber auch als Zweitwohnsitz ist Mallorca bei vielen sehr beliebt, weil die Insel von jeder Stadt des DACH-Raums binnen zwei Stunden erreichbar ist.