Hochkarätige Investition

Betrachtet man die Wertentwicklung der begehrtesten Farbedelsteine, also Rubin, Saphir, Smaragd und die des Hidden Champions Tansanit der vergangenen 20 Jahre, sieht man, dass die Steine in Investment-Qualität jedes Jahr kontinuierlich um 4 bis 7 Prozent gestiegen sind. Sie eignen sich also perfekt dafür, Vermögen auf engstem Raum zu konzentrieren und dieses langfristig zu sichern. Wir sprechen hier immer von einer Investition in einen mobilen Sachwert mit einem Anlage-Horizont von mindestens zehn Jahren, der ergänzend zu einem ordentlich strukturierten Anlage-Portfolio mit einer Beimischung von 5 bis 7 Prozent des Gesamtvermögens getätigt werden kann. Die Edelsteine legen also jedes Jahr, unabhängig von wirtschaftlichen und politischen Veränderungen, im Wert zu. Besonders spannend wird es aber, wenn in einem Abbau-Gebiet keine Farbedelsteine in Investment-Qualität mehr gefunden werden, weil es dann zu erheblichen Preissprüngen kommt.