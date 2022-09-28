Hochkarätige Investition

Im vergangenen Jahr wurden weltweit mehr als 3.000 Tonnen Gold abgebaut. Im Vergleich dazu wurden für die Schmuckindustrie knapp zehn Tonnen Diamanten abgebaut. Farbedelsteine sind deutlich seltener. Von den »Big Three« der Farbedelsteine, also Rubin, Saphir und Smaragd, wurden 2021 insgesamt gerade einmal knapp 600 Kilogramm weltweit abgebaut und nur zwei bis drei Prozent davon erfüllen überhaupt die Kriterien für Investment-Farbedelsteine. Und genau diese geologische Seltenheit macht das Thema Investment-Farbedelsteine so spannend, erst recht in Hinblick auf den Zukunftsbonus.
Betrachtet man die Wertentwicklung der begehrtesten Farbedelsteine der vergangenen 20 Jahre, sieht man, dass die Steine in Investment-Qualität jedes Jahr kontinuierlich um vier bis sieben Prozent gestiegen sind. Wir sprechen hier immer von einer Investition in einen mobilen Sachwert mit einem Anlage-Horizont von mindestens zehn Jahren mit einer Beimischung von fünf bis sieben Prozent des Gesamtvermögens.