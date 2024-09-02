Gut aufgestellt? Vorbereitet in eine ungewisse Zukunft

Geduld und Disziplin allerdings können sich auszahlen, weiß Lisa Osada. Worauf sie bei einem Investment achtet und was es braucht, um an der Börse langfristig erfolgreich zu sein, hat uns die Finfluencerin im Cover-Interview verraten. Immobilien eilt der Ruf einer krisengeschützten Geldanlage voraus. Mit gleich zwei Beiträgen widmen wir uns diesmal diesem Sektor. So berichtet der Unternehmer Tomek Piotrowski, welche Faktoren die Branche vor Herausforderungen stellen – und wie es ihm gelungen ist, die Rendite zu erhöhen. Auch ein Buchauszug fokussiert sich auf das Betongold: Autor Tobias Claessens räumt darin mit gängigen Mythen auf.