Gut aufgestellt? Vorbereitet in eine ungewisse Zukunft

Apple bleibt sein größtes Investment – das hat Warren Buffett angesichts des Quartalsberichts der Berkshire Hathaway bekräftigt. Und doch dürfte der Zusatz »wenn nichts Dramatisches passiert« für Spekulationen gesorgt haben. Immerhin hat der 94-Jährige sein Gespür für anstehende Marktentwicklungen bereits unter Beweis gestellt. Viele Anleger nehmen daher Buffets Aktien-Verkauf zum Anlass, das eigene Portfolio zu überprüfen. Doch welche Geldanlagen sich als lohnenswert erweisen könnten, ist gar nicht leicht vorherzusehen.
Geduld und Disziplin allerdings können sich auszahlen, weiß Lisa Osada. Worauf sie bei einem Investment achtet und was es braucht, um an der Börse langfristig erfolgreich zu sein, hat uns die Finfluencerin im Cover-Interview verraten. Immobilien eilt der Ruf einer krisengeschützten Geldanlage voraus. Mit gleich zwei Beiträgen widmen wir uns diesmal diesem Sektor. So berichtet der Unternehmer Tomek Piotrowski, welche Faktoren die Branche vor Herausforderungen stellen – und wie es ihm gelungen ist, die Rendite zu erhöhen. Auch ein Buchauszug fokussiert sich auf das Betongold: Autor Tobias Claessens räumt darin mit gängigen Mythen auf.
Ob sich ein Investment aber langfristig als zukunftssicher erweist, ist nicht zuletzt eine Frage politischer Entwicklungen. Erst kürzlich wurde EU-weit eine Bargeld-Obergrenze beschlossen. Welche wirtschaftlichen Auswirkungen diese Regelung mit sich bringen könnte, haben wir in einem Beitrag analysiert. Auch darüber hinaus stehen Veränderungen in der EU an, weiß Thomas Hennings. Warum Anleger jetzt die Initiative ergreifen sollten, hat er in einem Gastbeitrag festgehalten. Doch was motiviert Menschen eigentlich zum Handeln? Mit dieser Frage hat sich Benjamin Mudlack auseinandergesetzt. In dieser Ausgabe erfahren Sie die Antwort!