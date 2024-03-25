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Goldpreis auf Rekordhoch

1 Min.

Von 
25.03.2024
Goldpreis auf Rekordhoch
©Bild: Depositphotos / alfexe
Ein Marktkommentar von Claus Vogt

Wie von mir prognostiziert, ist der Goldpreis in den vergangenen Tagen sowohl in Euro als auch in Dollar und anderen Währungen auf Rekordhochs gestiegen. Daraufhin erschien in einer großen deutschen Tageszeitung ein halbseitiger Artikel über Gold. Er trägt die Überschrift: »Goldpreis-Sprung aus dem Nichts«. Offenbar haben die Journalisten die zahlreichen Kaufsignale und das charttechnische Sprungbrett, die diesen Anstieg angekündigt haben und die ich in meinem Börsenbrief »Krisensicher Investieren« ausführlich besprochen habe, nicht gesehen. Stattdessen wundern sie sich und schreiben: »Das Spannende dabei: Die Goldfachleute fanden am Montagnachmittag zunächst keinen Anlass, warum der Goldpreis überhaupt so einen Sprung machte.«

Aufwärts ohne Auslöser ist besonders bullish

»Einen Auslöser gab es nicht«, zitiert die Zeitung dann aus einem Marktbericht einer deutschen Großbank und fährt fort: »Analysten halfen sich mit Ersatzerklärungen.« Diese werden dann ausgiebig ausgebreitet.

Den gesamten Beitrag »Goldpreis auf Rekordhoch« und weitere interessante Texte lesen Sie im aktuellen SACHWERT Magazin ePaper Ausgabe 136 -> LINK

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