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Goldkäufe Chinas treiben den Kurs

1 Min.

Von 
26.07.2024
Goldkäufe Chinas treiben den Kurs
©Bild: Depositphotos / chormail@hotmail.com

Im Unterschied zu den USA und Europa sind in China Goldkäufe sehr populär geworden, ausdrücklich auch bei jungen Menschen. Darüber hinaus kauft die chinesische Zentralbank Gold in großen Mengen, um Währungsreserven zu schaffen, die sich außerhalb des Machtbereichs der USA befinden und nicht eingefroren oder enteignet werden können. Sie wird noch sehr viel mehr Gold kaufen müssen, um mit den US-Beständen gleichzuziehen und ihre große Position amerikanischer Staatsanleihen entsprechend zu reduzieren. Vermutlich wird die Zentralbank beim Aufbau ihrer strategischen Goldreserven darauf achten, den Goldpreis nicht unnötig in die Höhe zu treiben.

Ganz in diesem Sinne interpretiere ich die am 7. Juni 2024 veröffentlichte Mitteilung der People´s Bank of China, sie habe im Mai 2024 keine Goldkäufe vorgenommen. Diese Meldung löste einen Rückgang des Goldpreises um 2,7 Prozent aus, dem aber kein weiterer Verkaufsdruck folgte.

Den gesamten Gastbeitrag »Goldkäufe Chinas treiben den Kurs« und weitere interessante Texte lesen Sie im aktuellen SACHWERT Magazin ePaper Ausgabe 140 -> LINK

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