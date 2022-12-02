Goldene Aussichten, düstere Zeiten

Die Quartalszahlen des World Gold Council, einer 1987 gegründeten Lobby-Organisation der Goldbergbauindustrie mit Hauptsitz in London, sorgen im Allgemeinen für wenig Aufsehen. In diesem dritten Quartal des Jahres 2022 war das anders. Doch der Grund für das hohe Medieninteresse lag nicht allein in der insgesamt starken Nachfrage, die beim Verband trotz des sinkenden Goldpreises Hoffnungen auf ein starkes Jahr 2022 weckte, sondern war vor allem dem massiven Zukauf der Zentralbanken geschuldet, von denen ein großer Teil anonym blieb. Dieser Umstand wirft erneut die Frage auf, was die Nachfrage des Edelmetalls derzeit treibt – für welche Gruppen ist eine Aufstockung von Interesse?