Goldene Aussichten, düstere Zeiten

Wer kauft derzeit Gold – und warum?
Die Quartalszahlen des World Gold Council, einer 1987 gegründeten Lobby-Organisation der Goldbergbauindustrie mit Hauptsitz in London, sorgen im Allgemeinen für wenig Aufsehen. In diesem dritten Quartal des Jahres 2022 war das anders. Doch der Grund für das hohe Medieninteresse lag nicht allein in der insgesamt starken Nachfrage, die beim Verband trotz des sinkenden Goldpreises Hoffnungen auf ein starkes Jahr 2022 weckte, sondern war vor allem dem massiven Zukauf der Zentralbanken geschuldet, von denen ein großer Teil anonym blieb. Dieser Umstand wirft erneut die Frage auf, was die Nachfrage des Edelmetalls derzeit treibt – für welche Gruppen ist eine Aufstockung von Interesse?
Trotz makroökonomischer Unsicherheiten habe sich Gold in diesem Jahr als sicherer Hafen gezeigt; dieses vorläufige Fazit zog Louise Street, die Senior-Market-Analystin des WGC, anlässlich der zu Novemberbeginn veröffentlichten Ergebnisse. Tatsächlich war es ein starkes Quartal für Gold und das, obwohl der Preis des Rohstoffs zum wiederholten Mal fiel – im Oktober lag er bei nur mehr 1.639 US-Dollar pro Unze – und auch die Großanleger zum Verkauf ihrer Goldanlagen, meist in Form von ETFs, neigten.