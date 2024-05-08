Goldanleger auf der Gewinnerseite

Der Goldpreis hat seinen Anstieg fortgesetzt. Seit Anfang des Jahres ist er von 2.063 Dollar pro Unze auf mehr als 2.300 US-Dollar gestiegen; ein Plus von rund 16 Prozent. In Euro gerechnet beträgt der Gewinn sogar 20 Prozent.
Sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht sehen wir in diesem Kursanstieg den Beginn eines starken und langanhaltenden Aufwärtstrends. Das signalisieren unsere langfristig orientierten Indikatoren und Prognosemodelle, die schon vor den jüngsten Kursgewinnen glasklare und wichtige Kaufsignale gegeben haben, die auf sehr viel höhere Kurse schließen lassen.