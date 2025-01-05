Gold – Wir stehen ganz am Anfang der Rallye!

Am 30. Oktober erreichte der Goldpreis mit fast 2.800 Dollar je Unze einen neuen Höchststand. In einem Jahr ist er bereits um circa 50 Prozent und in fünf Jahren um circa 100 Prozent gestiegen. Das ist jedoch erst der Anfang! Die Welt im Goldrausch: Déjà-vu der 70er-Jahre? Gold folgt sehr langfristigen Zyklen. Nachdem Richard Nixon im August 1971 die Goldpreisbindung des Dollars von 35 Dollar je Unze aufgehoben hatte, stieg der Goldpreis im Laufe eines Jahrzehnts um fast das 25fache auf 843 Dollar im Jahr 1980.