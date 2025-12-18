Gold- und Silberkorrektur nähert sich dem Ende

Der Goldpreis befindet sich in einer starken Hausse, deren Triebfedern weiterhin und sogar stärker als je zuvor vorhanden sind. Was jeder schon lange weiß, der irgendwann in den vergangenen Jahrzehnten einen Blick auf die Bevölkerungspyramide Deutschlands und zahlreicher anderer Länder geworfen hat, sorgt jetzt für Schlagzeilen und politische Spannungen: Das Rentensystem ist unbezahlbar. Für andere Teile des riesigen Wohlfahrtsstaats, der von gewissenlosen Politikern in allen westlichen Ländern aufgebaut wurde, gilt diese Feststellung ebenfalls. Dennoch sind unsere Politiker noch immer nicht bereit, die eigentlich notwendigen, aber kurzfristig schmerzhaften Weichenstellungen vorzunehmen.