Gold und Silber zählen zu den Gewinnern

Seit Jahrhunderten dienen sie als Wertaufbewahrungsmittel, jenseits von Währungen und politischen Systemen. Ihre Besonderheit liegt in ihrer Unabhängigkeit: Sie sind nicht beliebig vermehrbar, nicht von der Bonität eines Staates abhängig und behalten auch in Zeiten von Inflation, Währungsreformen oder Bankenkrisen ihren inneren Wert. Gerade in Phasen wirtschaftlicher Unsicherheit entfalten Edelmetalle ihre stabilisierende Wirkung im Portfolio.