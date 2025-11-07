Gold und Silber korrigieren

Der Goldpreis ist seit Ende August dieses Jahres in der Spitze um 33 Prozent gestiegen und der Silberpreis um 45 Prozent. Dann setzte eine Korrektur ein, die für erheblich mehr Schlagzeilen gesorgt hat als der vorangegangene Kursanstieg. Angst, ja Panik, liegen in der Luft, nachdem der Goldpreis dann am Dienstag, den 21. Oktober, einen Tagesverlust von 5,3 Prozent erlebte.