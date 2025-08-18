Gold und Minenaktien schützen vor den Machenschaften der Wohlstandsvernichter

Damals, im März 2001, haben wir erstmals in unserer Karriere zu strategischen Goldkäufen geraten zum Schutz vor den Wohlstandsvernichtern in Zentralbanken und Regierungen. In der Politik hat sich seither nichts zum Besseren entwickelt – im Gegenteil, wie die große Staatsschuldenintrige des Friedrich Merz einmal mehr bewiesen hat. Weltweit hat die Staatsverschuldung seit unseren Goldkäufen im März 2001 stark zugenommen und die Zentralbanken sind in großem Stil in die Staatsfinanzierung eingestiegen per »quantitative easing«, das heißt, mit Käufen von Staatsanleihen.