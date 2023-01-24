Gold startet mit Kaufsignal ins neue Jahr

In Euro gerechnet hat der Goldpreis im Jahr 2022 um 5,7 Prozent zugelegt und der Silberpreis um 9,2 Prozent. Das ist ein gutes Ergebnis in einem Jahr, in dem es sowohl an der Börse als auch an den Anleihenmärkten zu deutlichen Kursverlusten kam. Beispielsweise ist der S&P 500 um 19,4 Prozent gefallen und der NASDAQ Composite um 28,6 Prozent. Am deutschen Aktienmarkt ging der DAX um 12,3 Prozent nach unten und der MDAX um 28,5 Prozent. Schließlich haben zehnjährige Bundesanleihen ein Minus von 17,1 Prozent vorzuweisen, und die Kurse zehnjähriger US-Staatsanleihen sind sogar um 29 Prozent gefallen. Wohl dem, der Edelmetalle besitzt.