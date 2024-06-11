Gold – der Krisenschutz!

Gold steigt seit Monaten von einem Hoch zum nächsten. Meine Prognose von Anfang des Jahres wurde erreicht, doch das Potenzial ist nach wie vor gegeben, da wir eine Akkumulation der Krisen erleben. Seit jeher besitzt Gold eine besondere Rolle als Krisenschutzmittel. Seine historische Bedeutung reicht weit zurück, bis in die frühesten Zivilisationen der Menschheitsgeschichte. Von den alten Ägyptern bis zu den Römern und darüber hinaus wurde Gold als Symbol für Reichtum, Macht und Stabilität verehrt. Doch was macht Gold so einzigartig und warum wird es auch heute noch als sicherer Hafen in Zeiten wirtschaftlicher und geopolitischer Turbulenzen angesehen?