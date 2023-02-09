Gesetze für oder gegen das Volk?

Wie der Staat mit Vermögensregister, Vermögensabgabe und Co. Ihr Eigentum bedroht und welche Fragen Sie sich jetzt stellen sollten.
Die politischen und gesellschaftlichen Veränderungen in Europa und somit auch in unserem Land führen zwangsläufig dazu, dass Verbraucher und auch Berater den Fokus weitaus stärker auf den echten Vermögensschutz legen müssen. Was geschieht aktuell beim Gesetzgeber? Wie und welche Maßnahmen werden ergriffen, um dem Verbraucher angeblich zu helfen? Oder ist ausnahmslos alles ein echtes Planspiel der Hochfinanz und Politiker? Viele Meinungen kursieren in den Medien, im Internet und auf verschiedenen Messenger-Kanälen.
Erst Corona mit all seinen wirtschaftlichen und finanziellen Folgen und nun auch noch das. Die aktuellen gesellschaftlichen, sozialen, wirtschaftlichen und geopolitischen Veränderungen bilden perspektivisch eine sehr große Gefahr, dass immer mehr durch staatliche Eingriffe in das Vermögen von wohlhabenden Menschen und Familien eingegriffen wird. Immer mehr Gesetze werden erlassen, um diese möglichen Vorgehensweisen offiziell zu erlauben. In welche Richtung »Staat« bewegen wir uns momentan? Darum müssen Verbraucher und Sparer endlich umdenken und sich die Frage stellen: »Was geschieht mit meinem Sparvermögen und meinen Renten in der nahen und fernen Zukunft? Und was kann zukünftig mit meinem Eigentum alles geschehen?«