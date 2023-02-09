Gesetze für oder gegen das Volk?

Erst Corona mit all seinen wirtschaftlichen und finanziellen Folgen und nun auch noch das. Die aktuellen gesellschaftlichen, sozialen, wirtschaftlichen und geopolitischen Veränderungen bilden perspektivisch eine sehr große Gefahr, dass immer mehr durch staatliche Eingriffe in das Vermögen von wohlhabenden Menschen und Familien eingegriffen wird. Immer mehr Gesetze werden erlassen, um diese möglichen Vorgehensweisen offiziell zu erlauben. In welche Richtung »Staat« bewegen wir uns momentan? Darum müssen Verbraucher und Sparer endlich umdenken und sich die Frage stellen: »Was geschieht mit meinem Sparvermögen und meinen Renten in der nahen und fernen Zukunft? Und was kann zukünftig mit meinem Eigentum alles geschehen?«