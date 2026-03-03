Generation Schulden – wer zahlt den Preis?

Wenn steigende Schulden und hohe Abgaben auf ein marodes Rentensystem treffen, ist das staatliche Armageddon vorprogrammiert. So sieht es der ehemalige Bundestags-Abgeordnete Frank Schäffler. Warum bald eine ganze Generation vor einem kaum überwindbaren Schuldenberg stehen könnte – und welche Wege es gibt, das drohende Desaster abzuwenden, erläutert er im Interview.
Ja, das sieht man daran, dass eine wachsende Zahl junger Menschen in Aktien, aber auch in Bitcoin spart. Man spricht deshalb auch von der »Generation Trade Republic«. Es ist viel einfacher und preiswerter aktienorientiert zu sparen. Die »Generation Debts« hat aber das Problem, dass sie die Renten der Boomer-Generation bezahlen, gleichzeitig hohe Steuern und Abgaben leisten und zusätzlich für das eigene Alter vorsorgen müssen. Und gleichzeitig verschuldet sich der Staat über beide Ohren. Die faktische Abschaffung der Schuldenbremse war dafür ein fatales Signal. Die Schuldenorgie geht dadurch immer weiter.
Die gesetzliche Rente ist die größte Herausforderung. Entweder verdoppeln sich die Beiträge oder die Rente halbiert sich. Die Mathematik lässt sich nicht überlisten. Weniger Kinder und immer ältere Rentner lässt das System kollabieren. Das steht heute schon fest, wenn keine entschlossenen Reformen angegangen werden.
Beitragsbild: IMAGO / Panama Pictures (Christoph Hardt)