Generation Schulden – wer zahlt den Preis?

Ja, das sieht man daran, dass eine wachsende Zahl junger Menschen in Aktien, aber auch in Bitcoin spart. Man spricht deshalb auch von der »Generation Trade Republic«. Es ist viel einfacher und preiswerter aktienorientiert zu sparen. Die »Generation Debts« hat aber das Problem, dass sie die Renten der Boomer-Generation bezahlen, gleichzeitig hohe Steuern und Abgaben leisten und zusätzlich für das eigene Alter vorsorgen müssen. Und gleichzeitig verschuldet sich der Staat über beide Ohren. Die faktische Abschaffung der Schuldenbremse war dafür ein fatales Signal. Die Schuldenorgie geht dadurch immer weiter.