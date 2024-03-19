Geld und Krisen – Anleger benötigen jetzt Weitblick

Hier haben wir zwei Beispiele, dass äußere Einflüsse wie Politik auf die Märkte einwirken können. Für den Anleger ist das eine schwierige Situation, denn wie verlässlich kann er seine Anlagestrategie entwerfen, wenn die Marktgesetze scheinbar nicht mehr greifen?Die Finanzmentoren Marcel Haggeney und Kristine Derungs sind davon überzeugt, dass jeder sein Geld für sich arbeiten lassen kann und, dass Wissen der Schlüssel dazu ist, auch in Krisen. In unserem Cover-Interview erklären sie, wie man sich mit Wissen sogar gegen Schwarze Schwäne wappnen kann.