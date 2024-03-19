Geld und Krisen – Anleger benötigen jetzt Weitblick

Der Immobilienmarkt steckt in einer Krise, wie wir sie selten gesehen haben. Dringend benötigter Wohnraum kann aus Kostengründen nicht geschaffen werden, Baufirmen verschwinden trotz großer Nachfrage vom Markt, die Signa- Pleite ist ein prominentes Beispiel. Die Wurzeln für diese Krise sind zu einem guten Teil in der Politik zu finden, wie Benjamin Mudlack in seinem Gastbeitrag analysiert.
Fast 2.200 US-Dollar kostet derzeit die Feinunze Gold – Rekordniveau! Finanzanalyst Claus Vogt erläutert in seinem Marktkommentar, dass das Rekordhoch natürlich Anlass zu Freude bei Anlegern gibt, dieses Hoch aber auch ein Ergebnis der Geldpolitik ist. Doch warum gilt hier nicht einfach das Gesetz von Angebot und Nachfrage und wie geht es mit dem Goldpreis weiter?
Hier haben wir zwei Beispiele, dass äußere Einflüsse wie Politik auf die Märkte einwirken können. Für den Anleger ist das eine schwierige Situation, denn wie verlässlich kann er seine Anlagestrategie entwerfen, wenn die Marktgesetze scheinbar nicht mehr greifen?Die Finanzmentoren Marcel Haggeney und Kristine Derungs sind davon überzeugt, dass jeder sein Geld für sich arbeiten lassen kann und, dass Wissen der Schlüssel dazu ist, auch in Krisen. In unserem Cover-Interview erklären sie, wie man sich mit Wissen sogar gegen Schwarze Schwäne wappnen kann.