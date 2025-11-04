Geld neu denken mit Bitcoin

Ich komme aus einer Familie der Mittelklasse. Grundsätzlich gibt es in der Mittelklasse oder bei ärmeren Verhältnissen gewisse Glaubenssätze, die nicht förderlich sind, wenn es um Geld oder Vermögensaufbau geht. So wie »Geld macht nicht glücklich« oder »Ich bin nicht für Geld geschaffen«. Diese Gedanken prägen viele schon von klein auf. Sie hindern dann am Vermögensaufbau – obwohl es möglich wäre. Ich dachte lange, Geld verdienen, sparen und anlegen über die Bank reicht. Meine Einstellung zu Geld war also etwas distanziert. Wenn man sich aber anschaut, was »reiche« Menschen ihren Kindern über Geld beibringen, dann ist es das komplette Gegenteil. Laut dem Gesetz der Anziehung muss man eine positive Einstellung zu Geld und Vermögen haben, um es auch anziehen zu können. Genau diese Einstellung geben erfolgreiche Menschen ihren Kindern mit und es ist in der Regel so, dass diese Kinder ebenfalls erfolgreich werden. Ich kann jedem nur raten, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen.