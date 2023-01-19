Gefangen in Krisenmentalität – zwischen Angst und Optimismus

Wenngleich sich das 53. Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos unter dem Motto »Zusammenarbeit in einer fragmentierten Welt« in erster Linie um den Krisenkomplex dreht, der die globale Wirtschaft aktuell erschüttert, zeigen sich einige Beteiligte optimistisch. Die Energiekrise scheint laut Bundeswirtschaftsminister Habeck zumindest für den Moment gebannt zu sein, die Inflation wird sich Bundesfinanzminister Lindner zufolge in Grenzen halten und insgesamt lautet der Tenor: Die drohende Rezession könne mit den richtigen Maßnahmen noch abgemildert werden. Das Ziel der Gespräche ist ein Ausbrechen aus der »Krisenmentalität«, wie WEF-Gründer Klaus Schwab die Umstände des diesjährigen Treffens beschreibt, um diese Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen. Doch bei allem Optimismus – schönreden kann man sich die aktuellen geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheitsfaktoren nicht. So bleibt sich trotz des Kooperations- und Fortschrittsideals meist doch jeder selbst am nächsten, wenn es darum geht, die eigene Zukunft abzusichern. So geht es auch privaten Anlegern.