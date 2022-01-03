Geerbtes Geld: So lässt sich ein rationaler Umgang damit finden

Zum anderen erben Sie immer auch eine Geschichte. Ein Erbe oder eine Schenkung kommt in der Regel nicht aus einer anonymen Quelle wie etwa einem Lotteriegewinn. Sondern Sie kannten oder kennen den Menschen, der Ihnen sein Eigentum überlassen hat. Die Zuwendung ist sehr persönlich gemeint oder wird vom Erben so verstanden. Jedes Mal, wenn der Erbe etwas von dem Geld ausgibt oder auch nur umstrukturiert und anders anlegt, können sich Fragen einstellen, wie: »Ist das auch im Sinne des Erblassers? Was würde dieser jetzt von mir denken? Darf ich mir etwas gönnen oder muss ich mir das Erbe erst verdienen?. Bei einem Erbfall gibt es oft auch noch mehr Beteiligte. Weitere Erben oder Familienmitglieder, die verärgert sind, weil sie nichts oder weniger geerbt haben. An geerbtem Geld hängen Lebensgeschichten, Beziehungen und Gefühle. Der Zeitpunkt, zu dem man es bekommt, ist mit Trauer um einen menschlichen Verlust verbunden. Freude über das Geld verbietet sich. Die Erbschaft belastet das Gewissen und enthält oft unterschwellige Botschaften, die am Erben nagen können. Das alles macht es sehr schwer, einen rationalen Umgang mit diesem Geld zu entwickeln.