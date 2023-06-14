Frauen sollten Immobilien kaufen!

Das hat verschiedene Gründe. Zum einen sehen sich Frauen laut Statistischem Bundesamt auch heute noch mit einem Gehaltsunterschied von sieben Prozent konfrontiert verglichen mit männlichen Kollegen in vergleichbaren Branchen mit vergleichbaren Positionen. Dieser siebenprozentige Gehaltsunterschied führt über die Länge eines weiblichen Erwerbslebens hinweg zu einer Rentenlücke von durchschnittlich 30 Prozent. Eine über 65-jährige Rentnerin in Deutschland erhält im Schnitt 17.800 Euro Rente im Jahr, ein Mann 25.400 Euro, das ist ein Drittel weniger. Altersarmut in Deutschland ist also gleichzusetzen mit Frauenarmut. Das ist aus meiner Sicht ein Skandal.