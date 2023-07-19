Frank Thelen: Die Innovationstreiber von morgen erkennen

Das kommt darauf an, auf welchen Zeitraum man schaut. Wir sind kurz vorm Tech Sell Off an den Start gegangen, was sich nach wie vor in unserer Gesamtperformance zeigt. Anleger, die Anfang des Jahres in unsere Fonds investiert haben oder unsere Fonds besparen, dürften aktuell sicherlich zufrieden sein. Da wir einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben, ist es jedoch noch zu früh, ein Urteil über die Performance zu fällen. Die Zukunft ist besonders von der Hochtechnologie abhängig. KI wird viele Prozesse um das Tausendfache effizienter machen. Wenn Sie die derzeitige Phase mit einer aus der Weltgeschichte vergleichen müssten, welche wäre es? KI ist eine neue Dimension von »Disruption«. Keiner kann vorhersagen, wie die nächsten 24 Monate aussehen. Es könnte jetzt auch ein bis zwei Dekaden wieder langsam weitergehen oder wir stehen kurz vor der Singularität: Dann entwickelt sich die KI selbst weiter. Das Problem: Es gibt keine vergleichbare Phase aus der Menschheitsgeschichte. KI ist eine neue Dimension und auch die Experten können nicht mal 24 Monate sicher vorhersagen. Europa muss also aufwachen und eine aktive Rolle in dieser Entwicklung spielen.