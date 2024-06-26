Fokussiert durch die Immobilienkrise

2001 bin ich als unabhängiger Finanzdienstleister gestartet und habe schnell festgestellt, dass ich keine Produkte anderer Unternehmen empfehlen möchte. Von vornherein gab es für mich das Problem, dass auf dem Papier etwas steht, das später bei der Auszahlung der Vertragsgrundlage nicht eingehalten wird. Mein Hauptziel war also, eine eigene Produktschmiede zu gründen und somit habe ich angefangen Finanzprodukte zu entwickeln und diese in meinem eigenen Vertrieb platziert. Mit Erfolg – genau in diesem Jahr durften unsere Anlageprodukte ihr 20-jähriges Jubiläum feiern! Das haben wir dadurch erreicht, dass alles Notwendige, also Vertrieb, Immobilien und Kapitalanlagen, aus unserem eigenen Unternehmen kommt. Somit waren wir immer kapitalstark.
Eine Krise ist natürlich immer leicht zu überstehen, wenn man auch »ein bisschen Speck« hat. Da das Unternehmen seit 2004 knapp 50 Millionen eigene Wertpapiere ausgegeben hat, bietet sich die Möglichkeit, ein bisschen lockerer durch die Krisenzeit zu kommen als die Projekte in der Region, die sich hoch verschuldet haben und dann teilweise sogar aufgegeben werden mussten.