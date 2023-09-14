Fiat-Geld, Militär und Reservewährung

Die aktuelle Situation rund um den Ukraine-Krieg hat den US-Dollar zunächst als Krisenwährung stärker werden lassen. Zudem locken die USA beispielsweise deutsche Unternehmen mit Subventionsprogrammen an. Deutschland ist per heute der große Verlierer. Schon vor dem Krieg verlor die deutsche Industrie in Bezug auf die Energiepreise, Steuern, Lohnkosten und die im internationalen Vergleich hohen Kosten für den Bürokratieerfüllungsaufwand an Wettbewerbsfähigkeit. Die Produktivität und Wertschöpfung drohen nun in die USA und andere Länder abzuwandern. Auch die gestiegenen Importe für Flüssiggas (LNG) und leider auch von Rüstungsgütern aus den USA nach Europa stärken die betreffenden wirtschaftlichen Akteure in den USA, den US-Dollar und die »Haltbarkeit« bzw. Geldschöpfungsmöglichkeit des US-Dollars. Um es klar abzugrenzen möchte ich betonten, dass ich Weltherrschaftsanspruchshaltungen und Kriege komplett ablehne. Egal, ob sie aus den USA, Russland, Deutschland, Afrika oder China stammen. Es gibt keine guten Kriege und keine friedlichen Menschen mit Weltherrschaftsanspruch. Gerade wir Deutschen sollten das aus unserer Geschichte gelernt haben. Man sollte meinen, dass sich bei den Menschen nach den Ur-Katastrophen der beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts ein gewisser Erkenntnisgewinn eingestellt hätte. Die aktuelle Realität und die der vergangenen Jahrzehnte zeichnen leider ein konträres Bild.