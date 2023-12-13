Family Offices: Der Wandel steht bevor

Die Familien der Morgans, Vanderbilts und Guggenheims haben vor Jahrhunderten begonnen, riesige Vermögen aufzubauen. Damit dieses Geld geschützt und vermehrt wird, haben sie Menschen außerhalb der Familien damit beauftragt, dies für sie zu tun. Damit legten sie den Grundstein für heutige Family Offices. Was wie das Prüfen von Zahlenkolonnen in der lauschigen Stube klingt, ist tatsächlich zu einem hochprofessionellen Sektor geworden, den spezialisierte Investmentfachkräfte ausfüllen.