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Family Offices: Der Wandel steht bevor

1 Min.

Erschienen in Ausgabe 132, am 01.11.2023
Von 
13.12.2023
Family Offices: Der Wandel steht bevor
©Bild: Depositphotos / nejron

Die Familien der Morgans, Vanderbilts und Guggenheims haben vor Jahrhunderten begonnen, riesige Vermögen aufzubauen. Damit dieses Geld geschützt und vermehrt wird, haben sie Menschen außerhalb der Familien damit beauftragt, dies für sie zu tun. Damit legten sie den Grundstein für heutige Family Offices. Was wie das Prüfen von Zahlenkolonnen in der lauschigen Stube klingt, ist tatsächlich zu einem hochprofessionellen Sektor geworden, den spezialisierte Investmentfachkräfte ausfüllen.

Beim Family Office geht es darum, das Vermögen, das durch Familienunternehmen erwirtschaftet und weitervererbt wird, als eigenständige Firma zu betrachten. Dabei nutzen die professionellen Investoren eines Family Offices das gesamte Spektrum der globalen Kapitalmärkte für ihr Asset-Management: Anleihen, Aktien, Rohstoffe, Gold, Immobilien, Private Equity, Venture Capital sowie Direktinvestitionen oder auch Infrastruktur-Investments. Und dabei unterliegen sie denselben Chancen und Risiken des Marktes, wie andere Investoren.

Den gesamten Beitrag »Family Offices: Der Wandel steht bevor« und weitere spannende Texte lesen Sie im aktuellen Sachwert Magazin ePaper Ausgabe 132 –> LINK

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