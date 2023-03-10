Expertise to go? Wie zwei Finanzplaner die Führungskräfte von morgen erreichen wollen

Die Generation Y besitzt vielfach einen hohen Bildungsgrad und so könnten ihre Vertreter bald Führungsaufgaben übernehmen – doch praktisches Wissen? Fehlanzeige! Das hätten die betroffenen Jahrgänge sogar selbst erkannt, meint Stephan Busch, Finanzplaner aus Dresden. Zusammen mit Tom Wonneberger, dem Co-Founder seines Unternehmens, will er Abhilfe schaffen. Gemeinsam haben sie einen Ratgeber verfasst – geballtes Wissen zum Mitnehmen also. Inwiefern dies die persönliche Beratung ersetzen kann und soll, erläutern die Autoren im Interview. Mit uns sprechen sie über den gegenwärtigen und zukünftigen Stellenwert der Finanzplanung, die Sorgen und Wünsche ihrer Zielgruppe und über die Finanzdienstleisterbranche im Wandel.
Herr Busch, Herr Wonneberger, Sie haben den Ratgeber »Der Finanzplan für dein Leben« verfasst. Was möchten Sie mit Ihrem Buch erreichen?
Um Finanzen und Versicherung kommt niemand herum. Viele sind unter- oder überversichert. Einige wurden offenbar auch richtig schlecht beraten. Das wollen wir mit diesem Buch verhindern. Der Grund ist, dass wir nirgends lernen, wie Finanzen und Versicherungen funktionieren und was wirklich wichtig ist. Das Buch soll helfen, dem eigenen Berater auf Augenhöhe zu begegnen und zukünftig richtige und gute Finanzentscheidungen zu treffen.