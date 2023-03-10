Expertise to go? Wie zwei Finanzplaner die Führungskräfte von morgen erreichen wollen

Die Generation Y besitzt vielfach einen hohen Bildungsgrad und so könnten ihre Vertreter bald Führungsaufgaben übernehmen – doch praktisches Wissen? Fehlanzeige! Das hätten die betroffenen Jahrgänge sogar selbst erkannt, meint Stephan Busch, Finanzplaner aus Dresden. Zusammen mit Tom Wonneberger, dem Co-Founder seines Unternehmens, will er Abhilfe schaffen. Gemeinsam haben sie einen Ratgeber verfasst – geballtes Wissen zum Mitnehmen also. Inwiefern dies die persönliche Beratung ersetzen kann und soll, erläutern die Autoren im Interview. Mit uns sprechen sie über den gegenwärtigen und zukünftigen Stellenwert der Finanzplanung, die Sorgen und Wünsche ihrer Zielgruppe und über die Finanzdienstleisterbranche im Wandel.