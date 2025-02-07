Experten-Panel: Die besten Tipps fürs Investment

Beim Thema Immobilien ist Deutschland in den letzten Jahren immer zurückhaltender geworden, das erkennt auch Christian Hick. Er erklärt, dass man durch die eigenen Assets durchgehen müsse, wenn man reinvestieren möchte: »Es gibt viele Menschen […], die Immobilienbesitz haben, bei dem die Mietrente bei zwei bis drei Prozent liegt, weil oft vergessen wurde, die Miete nachzuziehen oder weil sehr teuer eingekauft wurde.« Wenn es jedoch um den Ein- und Ausstieg am Immobilienmarkt geht, orientiert sich der Experte viel mehr an der Lage der Immobilien. Hierfür nannte er ein Beispiel: