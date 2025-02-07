Experten-Panel: Die besten Tipps fürs Investment

Der »Börsentag Hamburg« hat Besuchern wieder viel Wissenswertes zu Finanzthemen geboten. wirschaft tv konnte eine gebündelte Expertise bei seinem Experten-Talk zusammenbringen. Mit dabei waren Finanzplaner Christian Hick, Dr. Franz Hölzl von Auvesta Edelmetalle, Finanzmarktstratege Stefan Riße, Matthias Wolf von Goldpfad und Philipp Vorndran von Floßbach von Storch. Die Experten stellten sich auf der Bühne den Fragen von Börsenkorrespondent Mick Knauff und diskutierten dabei unter anderem über Immobilien, Steuern, Gold und Schwarze Schwäne.
Beim Thema Immobilien ist Deutschland in den letzten Jahren immer zurückhaltender geworden, das erkennt auch Christian Hick. Er erklärt, dass man durch die eigenen Assets durchgehen müsse, wenn man reinvestieren möchte: »Es gibt viele Menschen […], die Immobilienbesitz haben, bei dem die Mietrente bei zwei bis drei Prozent liegt, weil oft vergessen wurde, die Miete nachzuziehen oder weil sehr teuer eingekauft wurde.« Wenn es jedoch um den Ein- und Ausstieg am Immobilienmarkt geht, orientiert sich der Experte viel mehr an der Lage der Immobilien. Hierfür nannte er ein Beispiel: