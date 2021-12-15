Evergrande: Platzt Chinas Immobilienblase?

Der höchstverschuldete Immobilienentwickler der Welt, Evergrande, steht mit dem Rücken zur Wand. Der Konzern betreut nach eigenen Angaben 1.300 Bauprojekte in 280 Städten, hat fast 250 Tochterunternehmen, zahlreiche davon in Steuerparadiesen wie den Cayman Islands. Evergrande baut nicht nur Häuser und Wohnungen, sondern hat auch seine Finger bei einem Fußballclub, bei Themenparks, Medien, Konsumgütern wie Mineralwasser und Babymilch, bei Elektroautos und mehr im Spiel. Seit Jahresbeginn ist der Aktienwert des Konzerns um mehr als 80 Prozent gefallen. Mit knapp 1,5 Millionen unfertiger Immobilien und 305 Milliarden Dollar Schulden ist der Konzern, der wie kein anderer für kreditgetriebene Spekulation steht, faktisch bankrott.