Es gibt viel zu tun – legen wir an!

Gold muss nicht vom Podest steigen, denn dieses Asset ist ohnehin in vielen Portfolios zu finden. Zu Recht, wie Claus Vogt nicht müde wird, zu betonen. In seinem Gastbeitrag geht es diesmal darum, wie die Medien Marktfakten aufplustern und wie die Politik Vermögen vernichtet – mit dem Resümee, dass Gold eben Gold ist und bleiben wird. Auch das Daytrading rückt mehr in den Fokus von Menschen, die ihr Geld vermehren möchten. Hier werden die Einstiegshürden – ähnlich wie bei der Kunst – niedriger. Doch der kurzfristige Handel mit Aktien oder Devisen erfordert strikte Disziplin, Risikomanagement und ist nichts für Cowboys, die ein bisschen scalpen wollen. Andrew Aziz, kanadischer Trader, Fondsmanager und Bestsellerautor, teilt in seinem Buch »Wie du von Daytrading gut leben kannst« wertvolle Einsichten dazu. Wir haben einen Appetitanreger daraus für Sie in dieser Ausgabe.