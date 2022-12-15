Erst lernen, dann handeln – Besonnenheit an der Börse

Das schnelle Geld bequem von der Couch aus mit ein paar Klicks verdienen – diese Vorstellung ist für viele, die noch auf der Suche nach ihrem Weg zu finanzieller Freiheit sind, verlockend. Im Internet tummeln sich die Angebote von Trading-Softwares und -Kursen, die mit ihren vermeintlich narrensicheren Strategien zeitnahe und nachhaltige Erfolge versprechen. Besonders beliebt unter diesen Strategien ist das Volumen- Trading; angeblich soll es sogar für Anfänger geeignet sein. Dass man nicht allem Glauben schenken sollte, was sich schön anhört, wissen sicherlich die meisten, die sich schon einmal ernsthaft mit Finanzthemen auseinandergesetzt haben. Unser Coverstar Serdar Karaca ist Volumen-Trading-Experte und sagt ganz klar: »Das Bild, das einem in den Medien vorgegaukelt wird, ist eine Lüge.« Volumen-Trading sei keineswegs für unbehelligte Anfänger geeignet, sondern nur für jene, die vorher die notwendigen Ressourcen in eine seriöse Ausbildung investierten. Nur, wer das Trading-Handwerk wirklich versteht und sich das richtige Mindset aneignen konnte, habe (dem Experten zufolge) eine reale Chance, langfristig mit dem Volumen-Trading erfolgreich zu sein. Im Interview hat er diese und weitere spannende Erkenntnisse zu diesem Thema mit uns geteilt.