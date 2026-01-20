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Entstehung statt Spekulation

2 Min.

Erschienen in Ausgabe 160, am 01.01.2026
Von 
20.01.2026
Frank Heister erklärt die Rolle von Bitcoin Mining im Kontext sachwertorientierter Anlagestrategien

Bitcoin wird vielfach als spekulatives Anlageinstrument verstanden, während seine Entstehung und die dahinterliegenden wirtschaftlichen Strukturen seltener im Fokus stehen. Im Interview spricht Frank Heister, Bitcoin-Experte und Unternehmer, über Bitcoin aus einer sachwertorientierten Perspektive und erläutert, warum für ihn nicht nur der Besitz von Bitcoin, sondern auch dessen Erzeugung eine zentrale Rolle spielt. Im Mittelpunkt stehen dabei Bitcoin Mining als Produktionsprozess, die Einordnung von Bitcoin als Sachwert sowie die Frage, welche Bedeutung Mining für langfristig orientierte Anleger und institutionelle Akteure haben kann.

Herr Heister, warum beschäftigen Sie sich nicht nur mit Bitcoin als Anlage, sondern auch mit der Entstehung von Bitcoin?

Bitcoin wird häufig nur als Investment betrachtet – als etwas, das man kauft, hält und irgendwann wieder verkauft. Mich hat von Anfang an mehr interessiert, wo Bitcoin eigentlich herkommt. Bitcoin entsteht nicht durch Versprechen oder Schulden, sondern durch reale Rechenleistung. Das unterscheidet ihn fundamental von unserem heutigen Geldsystem. Wer Bitcoin wirklich verstehen will, muss sich auch mit seiner Entstehung befassen. Für mich gehört das untrennbar zusammen: der Sachwert Bitcoin und der Prozess, durch den er geschaffen wird.

Das gesamte Interview »Entstehung statt Spekulation« und weitere interessante Texte lesen Sie im aktuellen SACHWERT Magazin ePaper Ausgabe 160 -> LINK

Beitragsbild: Daniyal Shoukat

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