Entstehung statt Spekulation

Bitcoin wird häufig nur als Investment betrachtet – als etwas, das man kauft, hält und irgendwann wieder verkauft. Mich hat von Anfang an mehr interessiert, wo Bitcoin eigentlich herkommt. Bitcoin entsteht nicht durch Versprechen oder Schulden, sondern durch reale Rechenleistung. Das unterscheidet ihn fundamental von unserem heutigen Geldsystem. Wer Bitcoin wirklich verstehen will, muss sich auch mit seiner Entstehung befassen. Für mich gehört das untrennbar zusammen: der Sachwert Bitcoin und der Prozess, durch den er geschaffen wird.