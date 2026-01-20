Entstehung statt Spekulation

Bitcoin wird vielfach als spekulatives Anlageinstrument verstanden, während seine Entstehung und die dahinterliegenden wirtschaftlichen Strukturen seltener im Fokus stehen. Im Interview spricht Frank Heister, Bitcoin-Experte und Unternehmer, über Bitcoin aus einer sachwertorientierten Perspektive und erläutert, warum für ihn nicht nur der Besitz von Bitcoin, sondern auch dessen Erzeugung eine zentrale Rolle spielt. Im Mittelpunkt stehen dabei Bitcoin Mining als Produktionsprozess, die Einordnung von Bitcoin als Sachwert sowie die Frage, welche Bedeutung Mining für langfristig orientierte Anleger und institutionelle Akteure haben kann.
Bitcoin wird häufig nur als Investment betrachtet – als etwas, das man kauft, hält und irgendwann wieder verkauft. Mich hat von Anfang an mehr interessiert, wo Bitcoin eigentlich herkommt. Bitcoin entsteht nicht durch Versprechen oder Schulden, sondern durch reale Rechenleistung. Das unterscheidet ihn fundamental von unserem heutigen Geldsystem. Wer Bitcoin wirklich verstehen will, muss sich auch mit seiner Entstehung befassen. Für mich gehört das untrennbar zusammen: der Sachwert Bitcoin und der Prozess, durch den er geschaffen wird.
Beitragsbild: Daniyal Shoukat