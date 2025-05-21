Eine spannende Epoche – Zwischen abstrakten Kryptos und handfesten Goldbarren

Die Welt wird digital, das ist eine Tatsache. Dass unsere Gesellschaft auf dem Zahlenstrahl der Geschichte noch »in between« ist, ist an vielen Stellen zu beobachten. Man kauft Sachwerte mittlerweile als Token und will an der Kasse lieber weiterhin bar bezahlen, weil man digitalen Bezahlmethoden nicht traut. Wir befinden uns in einem Wandel, den erst die nachfolgenden Generationen mit einem gewissen Abstand einordnen können. Für uns ist es daher gut, wenn es auf den verschiedenen Gebieten Vorreiter gibt, die der Orientierung dienen können.
Deswegen haben wir für unsere Coverstory Ferhat Kacmaz und Tobias Rethaber interviewt. Die beiden beschäftigen sich bereits sehr lange mit dem Thema Kryptowährungen. Auf ihrem Weg haben sie dazu beigetragen, gewissenmaßen die Infrastruktur für ein Leben mit Kryptos zu ebnen und für interessierte Anleger zugänglicher zu machen. Um diese Vorreiter geht es auch in dem Buchauszug »Catching up to Crypto« von Ben Armstrong. Eine handvoll Nerds widmet seine Zeit der Vision des Bitcoin-Erfinders Satoshi Nakamoto, um sie weiterzuentwickeln.
Und wie in allen Epochen, in denen es einen disruptiven Wandel gegeben hat, geben sowohl ökonomisch als auch philosophisch gesinnte Zeitgenossen ihre Einschätzung ab, damit wir die Ereignisse für uns einordnen können. Das ist historisch betrachtet eine extrem spannende Phase, die wir miterleben dürfen. Wo die Reise hingeht, wird sich zeigen. Welche Ausmaße die Erfindung der Dampfmaschine für die Welt letztendlich haben würde, konnte ja auch niemand ahnen.
Ein wenig verlässlicher ist hingegen die Prognose von Claus Vogt was die Reise des Goldpreises angeht. Wer Gold und seine Nebenprodukte in seinem Portfolio haben möchte, kann sich an handfesten Charts in seinem Gastbeitrag orientieren.