Eine spannende Epoche – Zwischen abstrakten Kryptos und handfesten Goldbarren

Die Welt wird digital, das ist eine Tatsache. Dass unsere Gesellschaft auf dem Zahlenstrahl der Geschichte noch »in between« ist, ist an vielen Stellen zu beobachten. Man kauft Sachwerte mittlerweile als Token und will an der Kasse lieber weiterhin bar bezahlen, weil man digitalen Bezahlmethoden nicht traut. Wir befinden uns in einem Wandel, den erst die nachfolgenden Generationen mit einem gewissen Abstand einordnen können. Für uns ist es daher gut, wenn es auf den verschiedenen Gebieten Vorreiter gibt, die der Orientierung dienen können.