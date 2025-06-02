Eine Legende tritt ab – Warren Buffett hat seinen Nachfolger aufgebaut

Auf der Aktionärsversammlung der Berkshire Hathaway in Omaha trifft sich jedes Jahr die Elite der Finanzwelt. Namhafte Fondsmanager und Investoren haben als Anteilseigner von Warren Buffetts Firma Zugang zu der berühmten Veranstaltung. Wie ein Festival aufgebaut – mit Eismaschinen, Messeständen und Freizeitangeboten – wird das bescheidene Omaha dabei regelmäßig zum Epizentrum des Börsenkapitalismus. Denn hier lebt und arbeitet der erfolgreichste Investor aller Zeiten. Aus einer insolventen Textilfirma formte Buffett einst ein globales Imperium, das an Weltkonzernen wie Coca-Cola beteiligt ist. Buffetts Strategie war es stets, unterbewertete Aktien zu finden und langfristig zu halten, bis sie ihr volles Potenzial entfalteten . Nun hat Greg Abel, seit Jahren als Nachfolger aufgebaut, offiziell erfahren: Buffett zieht sich zum Jahresende zurück – und übergibt das Steuer. In unserer Coverstory hat sich der Buffett-Experte David Bader-Egger von Stockanalyzer mit dem Lebenswerk und der Investmentphilosophie des Orakels von Omaha befasst.