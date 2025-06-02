Eine Legende tritt ab – Warren Buffett hat seinen Nachfolger aufgebaut

Auf der Aktionärsversammlung der Berkshire Hathaway in Omaha trifft sich jedes Jahr die Elite der Finanzwelt. Namhafte Fondsmanager und Investoren haben als Anteilseigner von Warren Buffetts Firma Zugang zu der berühmten Veranstaltung. Wie ein Festival aufgebaut – mit Eismaschinen, Messeständen und Freizeitangeboten – wird das bescheidene Omaha dabei regelmäßig zum Epizentrum des Börsenkapitalismus. Denn hier lebt und arbeitet der erfolgreichste Investor aller Zeiten. Aus einer insolventen Textilfirma formte Buffett einst ein globales Imperium, das an Weltkonzernen wie Coca-Cola beteiligt ist. Buffetts Strategie war es stets, unterbewertete Aktien zu finden und langfristig zu halten, bis sie ihr volles Potenzial entfalteten . Nun hat Greg Abel, seit Jahren als Nachfolger aufgebaut, offiziell erfahren: Buffett zieht sich zum Jahresende zurück – und übergibt das Steuer. In unserer Coverstory hat sich der Buffett-Experte David Bader-Egger von Stockanalyzer mit dem Lebenswerk und der Investmentphilosophie des Orakels von Omaha befasst.
Die aktuellen, globalen Geschehnisse stehen auch in weiteren Texten im Zentrum: Der Ökonom Prof. Dr. Max Otte beleuchtet die wirtschaftlichen Folgen von Trumps Zollpolitik. Der Autor, Bankkaufmann und Wirtschaftsinformatiker Benjamin Mudlack fragt, ob wir angesichts der jüngsten Ereignisse immer deutlicher auf eine bipolare Welt zusteuern. Und der Bestsellerautor Marc Friedrich widmet sich dem digitalen Euro und seinen Folgen für die finanzielle Freiheit. Das Thema Vermögensschutz zieht sich ebenfalls durch diese Ausgabe: Ein Buchauszug von Sascha Matussek und Fabian Klement vermittelt Steuerwissen für Unternehmer. Marktkommentator Claus Vogt analysiert die Investitionsmöglichkeiten auf einem Bärenmarkt. Zudem zeigen Maximilian Kleyboldt und Thomas Hennings in ihren Beiträgen Wege zur Vermögensübertragung und -nachfolge auf und blicken auf die Risiken und Chancen.