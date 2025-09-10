Ein zuckersüßes Investment zum Dahinschmelzen

Ich mag Lindt-Schokolade, seit ich ein kleiner Junge in einer kleinen Stadt in Frankreich war. Noch heute esse ich viel davon, aber ich mag lieber die Tafeln als die Pralinen in aufwendigen Verpackungen, die für das Unternehmen profitabler sind. Im Jahr 1991 stieß ich auf eine Broker-Studie, die dazu riet, die Aktie zu verkaufen, weil das Unternehmen kaum Wachstumschancen habe und ständige Wechsel im Management dem Geschäft schadeten. Die Aktie, die seit 1986 an der Schweizer Börse notierte, war von einem um Splits bereinigten Kurs von rund 3.800 Schweizer Franken im Jahr 1989 auf rund 2.500 Ende 1991 gefallen.