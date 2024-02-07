»Ein wilder Ritt mit Verwerfungen, Krisen und Chancen«

Nichts weniger als eine globale Zeitenwende sieht Finanzexperte Marc Friedrich auf uns zukommen. Die Welt sei aus den Fugen geraten, schreibt er im Vorwort seines neuen Buches »Die größte Revolution aller Zeiten – Warum unser Geld stirbt und wie Sie davon profitieren«, das er gemeinsam mit Florian Kössler geschrieben hat. Für die Weltordnung und die Geldsysteme sieht er eine gravierende Wende, in deren Anfängen wir uns seiner Meinung nach gerade befinden. In unserem Interview erklärt er, was das bedeutet und was wir als Gesellschaft tun können, um unser Wertesystem und unser Geld zu schützen.