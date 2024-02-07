Marc Friedrich zeichnet in seinem neuen Buch ein Szenario der Umwälzungen
Nichts weniger als eine globale Zeitenwende sieht Finanzexperte Marc Friedrich auf uns zukommen. Die Welt sei aus den Fugen geraten, schreibt er im Vorwort seines neuen Buches »Die größte Revolution aller Zeiten – Warum unser Geld stirbt und wie Sie davon profitieren«, das er gemeinsam mit Florian Kössler geschrieben hat. Für die Weltordnung und die Geldsysteme sieht er eine gravierende Wende, in deren Anfängen wir uns seiner Meinung nach gerade befinden. In unserem Interview erklärt er, was das bedeutet und was wir als Gesellschaft tun können, um unser Wertesystem und unser Geld zu schützen.
Herr Friedrich, Sie schreiben in Ihrem Buch, dass wir uns im Finale der Krisen und des Geldsystems befinden. Und, dass der Mensch am kreativsten ist, wenn er mit dem Rücken zur Wand steht. Was kann das für die Gesellschaft bedeuten?
Wir müssen uns auf turbulente Zeiten einstellen. Wir haben erst das Vorgeplänkel gesehen und das große Finale steht uns erst noch bevor. Auch, wenn man seit 2020 eigentlich denkt, heftiger kann es nicht mehr werden, wird man doch immer wieder eines Besseren belehrt.
Die gesamte Interview »Ein wilder Ritt mit Verwerfungen, Krisen und Chancen« mit Marc Friedrich und weitere interessante Texte lesen Sie im aktuellen Sachwert Magazin ePaper Ausgabe 134 -> LINK